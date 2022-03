Gaz : Bruno Le Maire propose que les 27 négocient un "plafonnement" du prix d'achat aux fournisseurs

Pour lutter contre l'augmentation massive des prix du gaz, la France a proposé aux autres membres de l'Union européenne de mettre en place un "plafonnement à 27 des prix du gaz", a annoncé vendredi le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire. "Nous ne produisons pas de gaz, donc la seule chose que nous pourrions envisager, que nous avons proposée et que j'ai défendue auprès de mes homologues européens, c'est l'idée d'avoir un plafonnement à 27 des prix du gaz", a-t-il déclaré lors d'une audition devant les commissions des Finances et des Affaires économiques de l'Assemblée nationale.

"On pourrait négocier avec nos trois principaux fournisseurs (la Russie, la Norvège et l'Algérie) un prix à 27 qui soit un prix plafonné", a-t-il ajouté, précisant qu'"on imposerait du coup un maximum de prix aux compagnies qui sont des compagnies productrices", en citant notamment la russe Gazprom et l'algérienne Sonatrach.