La guerre en Ukraine attise l'inflation, qui pourrait dépasser 4% en mars

Impossible de savoir combien de temps durera la guerre en Ukraine. Ni quelles seront ses conséquences à long terme sur l'économie française. Mais l'impact du conflit se fait déjà sentir. Il provoque un "choc de prix, d'incertitude et de confiance" pour les entreprises et les ménages français, estime ce mercredi l'Institut national de la statistique (Insee). En cause, notamment, l'inflation.

Un des effets immédiats est que "la guerre attise l'inflation" déjà existante, a confirmé Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'Insee. Après avoir atteint 3,6% en février, un niveau inédit depuis 2008, mais contenu par le "bouclier tarifaire" mis en place par le gouvernement, l'Insee estime qu'elle dépassera les 4% en mars, puis oscillera autour de 4,5% durant le deuxième trimestre.