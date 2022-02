Guerre en Ukraine : la Bourse chute, le pétrole flambe

La Bourse de Moscou s'est effondrée à de 30%, tandis que les places boursières européennes n'ont pas non plus été épargnées : vers 8h15 GMT (9h15 en France), la Bourse de Paris perdait 3,15%, Francfort 3,73%, Londres 2,45% et Milan 3,10%. L'indice européen de référence Eurostoxx 50 chutait quant à lui de 3,48%. La bourse dévisse aussi en Asie : Hong Kong perdait 3,24%, Tokyo 1,81% et Shanghai 1,70%.

Plusieurs entreprises françaises de la Bourse de Paris, qui ont beaucoup d'activités en Russie, ont été particulièrement frappées par la chute de l'indice boursier. Renault, présent via sa filiale Avtovaz, s'écroulait de 8,31% après avoir perdu plus de 10% lors des premiers échanges. Société Générale, présent via Rosbank, perdait 5,02% et Alstom, qui a une participation de 20% dans le constructeur ferroviaire Transmashholding, 4,69% vers 9h10 (10h10 en France).