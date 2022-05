Les Russes peuvent-ils utiliser leur carte bancaire en France ?

Suite à cet embargo et à la mise au ban de plusieurs banques russes du système de transactions Swift, la Banque centrale russe a vivement encouragé ses ressortissants à l’étranger ou voulant s’y rendre d’utiliser Mir, son "système national de cartes de paiement". Celui-ci a été développé après les premières sanctions occidentales de 2014, correspondant à l’annexion de la Crimée. Or, si les cartes Mir fonctionnent en Russie, elles ne sont valables aujourd’hui que dans dix pays, comme la Turquie, le Vietnam, la Biélorussie, ou encore le Kazakhstan. La France n’y figure pas.

Néanmoins, les Russes voulant opérer des transactions dans d’autres pays que ceux cités peuvent obtenir une carte Mir en partenariat avec UnionPay, le système chinois de paiement devenu international. Ainsi, plusieurs banques russes travaillent à des cartes co-marquées Mir-UnionPay et utilisables dans les 180 pays où le réseau chinois est présent. Cette fois, cela inclut la France, où les cartes UnionPay sont "acceptées par environ 80% des distributeurs automatiques de billets et chez plus de 250.000 commerçants", d’après la branche française du groupe. Cela n’induit pas forcément que les cartes Mir-UnionPay fonctionnent partout.