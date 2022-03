Guerre en Ukraine : pouvoir d'achat, gaz... ce que prévoit le "plan de résilience" du gouvernement

Outre les ménages, le gouvernement entend aussi aider les entreprises. Toutes celles "dont les dépenses de gaz et d'électricité représentent une part élevée des charges, soit au moins 3% de leur chiffre d'affaires, et qui pourraient faire des pertes sur 2022 en raison du renchérissement de leurs dépenses en énergies" vont bénéficier d'une aide spécifique, a indiqué Jean Castex. La moitié du surplus de leurs dépenses énergétiques va être prise en charge, quelle que soit la taille et le secteur de l'entreprise.

Des aides en vigueur durant la crise sanitaire vont également faire leur retour. Il s'agit du prêt garanti par l'État, "dont le plafond d'emprunt va être relevé jusqu'à 35% du chiffre d'affaires, contre 25% aujourd'hui", des reports de charges fiscales et sociales "dont l'accès sera facilité pour les entreprises mises en difficulté", ou encore le recours à l'activité partielle. Ce dispositif sera prolongé de douze mois supplémentaires "pour les accords déjà signés" et à nouveau ouvert "pour les branches et entreprises non couvertes à date".