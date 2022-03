Ukraine : un défaut de paiement de la Russie aurait "un effet direct plutôt limité" sur l'économie mondiale

L'économie mondiale devrait rester "en territoire positif" mais un certain nombre de pays, à commencer par la Russie et l'Ukraine ainsi que les pays voisins directement affectés par le conflit, seront en récession, a indiqué Kristalina Georgieva. D'une manière plus générale, "l'impact très inquiétant est l'inflation", a-t-elle poursuivi. Le FMI s'attendait à ce que la pression sur les prix diminue au cours de l'année. Or, elle s'accentue toujours.