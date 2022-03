TotalEnergies renonce au pétrole russe : quelles conséquences pour le groupe ?

En revanche, le groupe maintient sa position pour le gaz, pour lequel il assure aujourd'hui n'avoir aucune alternative. "Si nous arrêtons le gaz russe, nous savons que nous aurons un problème à l'hiver prochain : en janvier 2023, il faudra rationner l'utilisation du gaz pour les industriels en Europe", atteste Patrick Pouyanné.

De plus, indique le PDG de TotalEnergies, qui possède une part de 20 % au capital du gazier russe Novatek, ainsi que ses participations minoritaires directes dans les usines de gaz naturel liquéfié sibériennes de Yamal (20 %) et Arctic LNG 2 (10 %), arrêter ces contrats reviendrait à reverser "des milliards" à la Russie. "Il s'agit de contrats de long terme et on ne sait pas arrêter ce type de contrat, sauf si les gouvernements décident des sanctions qui font que je pourrais exercer 'la force majeure'. (...) Me retirer de moi-même reviendrait à enrichir ceux contre qui on applique des sanctions", dit-il en faisant allusion aux indemnités de rupture de contrats dont il faudrait s'acquitter.