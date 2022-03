Auchan assume rester en Russie, en dépit de l'appel de Zelensky

L'enseigne de grandes surfaces persiste et signe. Ce dimanche 27 mars, le patron d'Auchan Retail International Yves Claude a défendu le maintien des activités du groupe en Russie. Un choix qu'il juge "pas simple" même s'il assure que "partir serait imaginable sur le plan économique, mais pas du point de vue humain".

Interpellé par Volodymyr Zelensky devant le Parlement français mercredi sur son activité en Russie, où il est présent depuis une vingtaine d'années et emploie 30.000 personnes, Auchan a décidé de se maintenir dans le pays même s'il y prévoit des pertes pour 2022, explique le PDG dans une interview au JDD, ce dimanche. Pour information, l'enseigne réalise 10% de ses ventes mondiales en Russie grâce à la présence de 232 magasins.

"Il est facile de nous critiquer, mais nous on est là, on fait face et on agit pour la population civile", répond-il aux critiques qui appellent l'Association familiale Mulliez (qui regroupe les marques Leroy Merlin, Auchan ou encore Decathlon) à quitter la Russie, estimant que ses enseignes font d'elle un des plus gros contribuables pour le budget de l'État russe. Récemment nommé à la tête d'Auchan, le patron assure que la filiale russe de ses supermarchés y fonctionne "en autarcie". Celui-ci rappelant que la société mère a suspendu tout investissement dans le pays dirigé par Vladimir Poutine.