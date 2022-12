Gaz russe : l'Europe devra redoubler d'efforts pour éviter une pénurie en 2023

Ce rapport montre, selon Fatih Birol, qu'un "effort plus important sur l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et des pompes à chaleur et de mesures d'économies d'énergie, est vital pour parer aux risques de pénuries et d'une nouvelle flambée des prix l'année prochaine". Dans les années précédant la guerre en Ukraine, le prix de référence du gaz sur le marché européen tournait autour de 20 euros le mégawattheure. Il est monté cette année jusqu'à 300 euros avant de retomber vers les 100 euros.