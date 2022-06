Guerre en Ukraine : sous la menace d'un embargo, que pèse l'or russe sur le marché mondial ?

Après le pétrole, c'est au tour de l'or d'être menacé par un embargo. Dimanche, les grandes puissances du G7 ont annoncé leur intention de bannir les importations du métal précieux russe. En attendant leur déclaration officielle, certains ont pris les devants : Washington, Londres, Ottawa et Tokyo ont d'ores et déjà acté la mesure sur l'or nouvellement extrait dans le pays. De quoi priver la Russie de "19 milliards de dollars par an", selon le secrétaire d'État américain, Antony Blinken.

"Cette décision frappera directement les oligarques russes et s'attaquera au cœur de la machine de guerre de Poutine", a ajouté Boris Johnson, le Premier ministre britannique, souhaitant "affamer" le pouvoir russe. Mais la mesure est-elle réellement significative ?