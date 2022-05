Hausse des frais de livraison : Amazon augmentera ses tarifs la semaine prochaine

Plus largement, allons-nous systématiquement payer nos achats en ligne plus cher ? C'est bien possible. Pour compenser la hausse des frais d’expédition engendrée par la flambée des prix des carburants, la fondatrice de jeux "Amulette", Fabienne Blain, qui témoigne dans le reportage de TF1 en tête de cet article, a ainsi décidé de la répercuter sur le prix de vente de ses boîtes de jeux pour enfants. "Actuellement, le coffret 'Si j’étais vétérinaire' est vendu au prix de 29,90 euros. Il va augmenter de 10%, donc on sera à 32,80 euros". Quant aux frais d’expédition, gratuits jusqu’à présent, ils devraient passer à 5 euros par commande. "De toute façon, tous mes concurrents vont faire pareil", souligne l’entrepreneuse.

De nombreux produits pourraient même carrément ne plus apparaître du tout sur les sites de e-commerce. "Pour les produits vendus en dessous de 10 ou 15 euros, cela devient difficile d’être rentable, étant donné que les coûts de logistique représentent une part importante du prix", explique à TF1 Alexandre Delage, consultant e-commerce au sein de l’Agence Canopées. Pour réduire la facture, certaines entreprises envisagent même de réduire la taille de leurs emballages, de manière à réduire les frais d'expédition.