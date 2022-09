Bruno Le Maire ne prévoit pas un recul de l'inflation "avant début, mi-2023"

"Je n'anticipe pas de décrue dans le niveau d'inflation avant les premiers mois de 2023, peut-être la mi-2023. Je crois qu'il ne faut pas mentir aux Français là-dessus. La situation est difficile", a reconnu le ministre, tout en assurant que le gouvernement était aux côtés des ménages pour faire face à la hausse des prix, notamment énergétiques. "Entre maintenant et le printemps prochain, c'est la période difficile, c'est celle où il faut accompagner", a encore certifié le patron de Bercy.

Car selon lui, si des mesures n'avaient pas été mises en place pour protéger les foyers de la hausse des prix, les Français auraient vu au 1er janvier 2023 "100% d'augmentation de leur facture de gaz, 100% d'augmentation de leur facture d'électricité, c'est-à-dire à peu près 120 euros en moyenne par mois de plus à payer par chaque ménage". Si augmentation il y a, le ministre a donc certifié qu'elle serait "la plus contenue possible". Par ailleurs, il a rappelé que des chèques énergie seraient distribués pour les ménages les plus en difficulté.