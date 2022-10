Hausse des prix de l'énergie : vers une augmentation du coût des crémations ?

Dans les faits, s'il doit effectivement y avoir augmentation, cela se fera au cas par cas. Plutôt que de faire peser la hausse des coûts sur les familles endeuillées, certaines communes pourraient, par exemple, décider de s'arranger avec les prestataires en baissant la "redevance d'occupation du domaine public" - une somme qu'ils versent aux communes pour exploiter le crématorium. Elles pourraient aussi opter pour une subvention directe des crémations. Charles Simpson, auteur de l'étude de Meilleures Pompes Funèbres, pointe aussi le fait que ces hausses pourraient être plus importantes pour les crématoriums gérés par des prestataires indépendants que pour ceux sous la tutelle de grands groupes. En effet, ces derniers ont plus de flexibilité et de faculté à obtenir des contrats d'énergie à la baisse. Ils sont donc, de facto, moins exposés à l'explosion des coûts.