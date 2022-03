Flambée des prix des carburants : quelle plus-value dans les caisses de l'État ?

Alors que les carburants sont au plus haut, le gouvernement réfléchit à des mesures pour soulager la facture des Français. Envisagée et réclamée par certains candidats à la présidentielle, une baisse des taxes est totalement exclue selon le gouvernement. La raison invoquée ? Cela coûterait trop cher à l'État et ses finances publiques. Et pour cause, les produits pétroliers français sont parmi les plus taxés en Europe.

En mars 2021, les taxes représentaient 42 euros sur un plein de 50 litres de gazole affiché à 69 euros environ. Un an plus tard, ces mêmes taxes représentent 46 euros, comme le montre cette infographie extraite du sujet du 20H de TF1 en tête de cet article :