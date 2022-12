Hausse des prix du gaz au 1er janvier : qui est concerné ?

Pour tous ces clients, les tarifs n'ont pas bougé depuis le 1er novembre 2021 grâce au bouclier tarifaire sans lequel la facture aurait augmenté de 122%. L'État a payé la différence et compensé aux fournisseurs de gaz. Actuellement, "on peut trouver des contrats au même niveau que le tarif réglementé, mais pas moins cher", dit à l'AFP le médiateur de l'énergie, qui propose un comparateur d'offres indépendant et gratuit.

Les clients ou copropriétés qui avaient souscrit une offre à prix fixe, souvent sur une ou plusieurs années, ne devraient quant à eux pas voir d'évolution sur leur facture. Mais ils s'exposent à une hausse de tarif quand leur contrat arrivera à échéance : certains ont déjà doublé, triplé ou plus en 2022.