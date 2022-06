Hausse des prix : l'inflation en France accélère à 5,8% sur un an en juin

La hausse était attendue. L'inflation en France s'est encore accélérée au mois de juin pour atteindre 5,8% sur un an, contre 5,2% en mai, selon une première estimation provisoire publiée par l'Institut national de la statistique (Insee) ce jeudi 30 juin. En septembre, cet indice devrait atteindre presque 7% sur un an, selon les estimations.

La hausse des prix à la consommation est tirée par la progression des prix de l'énergie et des produits alimentaires, qui ont respectivement augmenté de 33,1% et 5,7% par rapport à juin 2021, précise l'Insee. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 0,7% en juin, comme le mois précédent et après 0,4% en avril.