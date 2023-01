Panier anti-inflation : comment ça marche en Grèce ?

La crise du coût de la vie qui déferle en Europe est au cœur des préoccupations. Et toutes les idées sont bonnes pour tenter d’atténuer son effet sur les ménages et leur pouvoir d'achat. La dernière en date : l'exécutif réfléchit à la mise en place d’un panier anti-inflation, composé d’une vingtaine de produits de grande consommation de première nécessité, vendus au prix le plus bas possible.

Une piste pour le moment à l'étude, qui existe déjà chez notre voisin grec, depuis le mois de novembre, où l’inflation alimentaire compte parmi la plus élevée d’Europe. Les prix des produits alimentaires de base ont atteint jusqu’à 50% de hausse sur un an, comme le rapportait, fin décembre, le journal grec I Kathimerini, dans un contexte d’inflation annuelle de 7,2% (soit deux points de plus qu'en France). Pour y faire face, le gouvernement a déployé un "panier du ménage". Le principe est simple et n’engage aucune subvention publique : il repose sur l’engagement des supermarchés de proposer environ 51 produits de base à prix fixes, répartis parmi 31 catégories (pain, lait, œufs, pâtes, riz, viande…).