L'inflation culmine à 6,3%, légèrement plus haut qu'attendu

Elle poursuit inlassablement sa progression. L'inflation a atteint en février 6,3% sur un an en France, tirée par l'envolée des prix des produits alimentaires, devenus son premier moteur devant l'énergie, selon une estimation définitive revue en légère hausse mercredi 15 mars par l'Insee. L'Institut national de la statistique avait auparavant estimé la hausse des prix à la consommation à 6,2% sur un an en février, qui marquait déjà une accélération par rapport au mois de janvier (6%).

"Cette hausse de l'inflation est due à l'accélération des prix de l'alimentation", qui ont bondi de 14,8% sur un an (après 13,3% en janvier), a-t-il détaillé dans un communiqué. Tant les produits frais (15%) - surtout les légumes et les fruits - que les produits non frais (14,8%) tels que le pain, les céréales, la viande, le sucre, la confiture, le chocolat ou les boissons, sont concernés par cette tendance. Les prix des services (3% après 2,6%) - restauration, hébergement, transports, loyers, etc. - et des produits manufacturés (4,7% après 4,5%) comme l'ameublement et les jouets ont également poursuivi leur hausse.