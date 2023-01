Hausse des tarifs des péages : les sociétés d'autoroutes trop gourmandes ?

Une évolution "cohérente avec nos priorités", assurait fin 2022 le ministre délégué aux Transports Clément Beaune : "Dans un contexte d'inflation, limiter les hausses de prix pour la vie quotidienne en protégeant ceux qui doivent utiliser la voiture pour aller travailler et en encourageant la transition écologique", déclarait-il, ajoutant avoir demandé aux opérateurs un "coup de pouce" en faveur du pouvoir d'acha. Et donc de travailler sur des pistes afin de répondre à un double enjeu, "protéger le pouvoir d’achat des Français face à l’inflation, notamment pour ceux dont la voiture reste le seul moyen de transport dans les trajets du quotidien, et continuer à renforcer les actions en faveur de la transition écologique".

En résultent une ristourne de 40 % accordée aux gros rouleurs et une autre de 5 %, mise en place pendant un an pour les véhicules électriques sur les réseaux autoroutiers Sanef et APRR.