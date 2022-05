Hausse du coût de l'électricité : les billets de trains de la SNCF bientôt plus chers ?

"On sera peut-être obligés de répercuter une partie des coûts à partir de 2023. Mais on n'en est pas encore là. On verra comment les choses évoluent", a déclaré Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF. Toutefois, la SNCF ne pourra pas trop augmenter ses tarifs si elle veut garder ses clients sur un marché où la concurrence est de plus en plus forte. Une décision que ne ravira pas les usagers qui, ce week-end déjà, ont constaté une augmentation des prix.