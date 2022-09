Hausse du taux d'emprunt à 10 ans : "La conséquence est directe pour les particuliers"

En conséquence, "les mêmes acheteurs qu'il y a un an négocient à un prix moins important, et les délais de vente s'allongent dans l'immobilier", explique encore le courtier. Une hausse des taux discriminante, de fait, pour certains revenus, car elle abaisse les critères d'endettements, souligne Maël Bernier. Les personnes qui vont encore pouvoir emprunter sont généralement "des couples jeunes, avec des bons revenus, et avec un apport", illustre l'experte. Par "bons revenus", la porte-parole précise que cela correspond grossièrement à "8 000 euros net mensuels par couple à Paris, et 5 000 en province". Les plus âgés (30-55 ans) qui souhaitent emprunter - à qui les assurances décès et invalidité coûtent plus cher - ont dès lors plus de mal, ajoute-t-elle, un constat partagé par Sylvain Lefebvre.