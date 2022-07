Hausse historique des taux par la BCE : quelles conséquences pour vos emprunts immobiliers ?

La BCE a planifié sa première hausse des taux depuis plus de dix ans. Quelles sont les conséquences concrètes sur l’inflation et les prix ? La consommation des Français, voire la croissance française ?

La BCE a pour mission de ramener l’inflation à 2%. Elle engage cette nouvelle politique pour la juguler. Il est probable qu’à ce stade, au moins, cette remontée des taux n’ait que peu d’impact sur les prix et l’inflation. D’autant plus que, pour une grande partie, cette inflation est importée et liée aux prix de l’énergie. Toute la délicate manœuvre que la BCE entame désormais consiste à tenter de limiter l’inflation sans que cela ait un impact trop fort sur la croissance européenne. Rappelons que l’inflation en Europe dépasse 8% alors qu’elle n’est "que" de 5,8% en France (fin juin, NDLR).

Peut-on craindre une remontée du coût des emprunts, en particulier pour les prêts immobiliers ?

Les coûts des emprunts immobiliers ont déjà commencé à augmenter depuis le début d’année en France. Outre la remontée des taux, le robinet du crédit est grippé en France, notamment à cause de la limite du taux d’usure. S’il est difficile de savoir à quel niveau les taux vont augmenter dans les mois qui viennent, nous savons avec certitude qu’ils ne vont pas rester aussi bas qu’aujourd’hui. Il était toujours possible d’emprunter, en juin 2022, à 1,6% sur 20 ans. Des taux à 2%, ou au-delà, peuvent cependant être envisagés d’ici fin 2022.