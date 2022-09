Prix du tabac : la France est-elle déjà le pays d'Europe qui taxe le plus les cigarettes ?

Dans le reste du monde, rares sont les pays qui également la France et l'Irlande en matière de taxation du tabac. C'est néanmoins le cas de l'Australie, où fumer deviendrait presque une activité luxueuse. "Les prix des cigarettes dans le pays sont parmi les plus chers au monde, un paquet de 20 cigarettes coûtant entre 25 et 50 dollars, selon la marque", observe le quotidien britannique The Daily Mail.

Des internautes s'amusent d'ailleurs à comparer les quantités de nourriture qu'il est possible d'acheter dans le commerce, pour le prix d'un seul et unique paquet.