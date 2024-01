Hausse du prix de l'électricité : quid des véhicules électriques ?

Le gouvernement a confirmé dimanche soir la hausse du prix de l'électricité de près de 10% au 1er février. Recharger son véhicule électrique coûtera-t-il plus cher dans les prochains jours ?

C'est une annonce qui a tout de la mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie. À compter du 1ᵉʳ février, les tarifs de l'électricité augmenteront de "8,6% à 9,8%" pour "97% des ménages français", a indiqué dimanche soir le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, au 20H de TF1. Une "décision difficile", mais "nécessaire" pour "garantir notre capacité d'investissement dans de nouvelles capacités de production électrique et pour sortir définitivement du 'quoi qu'il en coûte'", selon le ministre, qui pourrait aussi concerner les véhicules électriques, l'un des sujets phares du gouvernement.

La hausse pas (encore ?) répercutée

Premier fournisseur d'électricité dans l'Hexagone, EDF propose à ses clients l'offre "Vert Électrique Auto". Celle-ci permet de recharger son véhicule électrique à domicile, à des prix inférieurs lors des heures creuses (ou des week-ends). Dès le 1ᵉʳ février, ces prix pourraient grimper à leur tour. "C'est une offre de marché", fait valoir EDF auprès de TF1info. "Chaque fournisseur est libre de décider du prix de vente d'une telle offre."

Pour l'heure, aucune décision n'a été prise du côté d'EDF. "Il faut d'abord que les prix du tarif régulé de vente soient publiés au Journal officiel pour que nous connaissions les détails", poursuit-on du côté de l'entreprise publique. "Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons éventuellement répercuter cette hausse sur les offres de marché."

Impossible donc pour EDF d'assurer à ses clients que la recharge de leur véhicule électrique coûtera toujours le même prix dans les prochains jours. Reste que "généralement, les offres de marché sont aussi concernées par les hausses puisque les formules de calcul de prix" sont basées sur le tarif régulé de vente, admet-on chez EDF.

Une telle hypothèse ne serait pas une bonne nouvelle pour la compétitivité des véhicules électriques, que le gouvernement met en avant depuis des mois. En janvier, la promesse de campagne d'Emmanuel Macron de lancer la voiture électrique à 100 euros (via du leasing) a été mise en œuvre. Un moyen de la rendre accessible aux Français les plus modestes... même si son utilisation pourrait donc coûter un peu plus cher au quotidien dans les prochaines semaines.