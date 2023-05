"Choose France" : record de 13 milliards d'euros d'investissements étrangers en France

Le plus gros des projets annoncés cette année a d'ores et déjà été dévoilé par le président de la République, vendredi 12 mai, lors d'un déplacement à Dunkerque : 5,2 milliards d'euros pour une gigafactory de batteries de nouvelle génération du taïwanais Prologium, avec 3000 emplois à la clé. Toujours dans la sous-préfecture du département du Nord, le chinois XTC construira, avec le français Orano, une usine de composants et de recyclage de batteries pour 1,5 milliard d'euros.

Autre projet phare, l'implantation à Sarreguemines, en Moselle, d'une usine de production de panneaux photovoltaïques par Holosolis, une émanation du groupe européen Innoenergy, pour "700 millions" d'euros, représentant 1700 emplois. "Pendant des années, on a subventionné des panneaux photovoltaïques qui étaient faits au bout du monde, là, on va avoir des panneaux photovoltaïques Made in France", s'est félicité, dimanche 14 mai, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. La start-up Newcleo annonce 3 milliards d'investissements sur la période 2025-2030 pour développer un petit réacteur modulaire de type SMR.

Parmi les autres projets, le géant suédois de l'ameublement Ikea annonce 906 millions d'euros d'investissements d'ici 2026, dont la création d'un centre logistique près de Toulouse. Dans le secteur pharmaceutique, Pfizer injecte, comme l'an passé, 500 millions d'euros supplémentaires. Dans un communiqué, le laboratoire explique qu'il va "renforcer les capacités en matière d'essais cliniques en oncologie et de recherche traditionnelle". Le britannique GSK, lui, annonce 240 millions d'investissements sur trois sites de production à Evreux, Mayenne et Saint-Amand-les-Eaux, et plus de 150 millions pour la recherche et le développement.