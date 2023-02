Ille-et-Vilaine : fermeture d'un site Fleury Michon, une centaine d'emplois menacés

Le compte à rebours est enclenché pour la centaine de salariés qui craignent pour leurs emplois. Le site du groupe de charcuterie-traiteur Fleury Michon de Plélan-le-Grand, en Ille-et-Vilaine, fermera en mai 2023, faute de repreneur, a indiqué la direction ce mercredi 22 février.

"Le 27 octobre dernier, nous annoncions un projet de cession du site industriel de Charcuteries Cuisinées à Plélan (CCP), situé en Bretagne, afin de garantir la pérennité de l'activité et des emplois", rappelle la direction dans un communiqué, confirmant des informations de médias locaux. Or, cette dernière déplore qu'"après quatre mois de recherches intensives et de discussions avec 8 repreneurs éventuels, aucune entreprise n'a formulé d'offre d'achat suffisamment précise et s'appuyant sur un projet économiquement et socialement viable", entraînant "un projet de fermeture du site accompagné d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi" (PSE).