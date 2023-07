Et si votre PEL finançait la rénovation thermique des logements ?

Actuellement, les règles du PEL sont assez contraignantes : il est impossible de retirer le moindre euro de votre PEL sans clôturer ce livret d'épargne, ce qui provoque la perte des avantages liés à cette épargne, comme un taux plus élevé à terme, ou un prêt à taux avantageux lors de l'achat d'un logement. Pour inciter les Français à investir dans la rénovation thermique, ces règles pourraient être assouplies. "Nous envisageons de permettre le déblocage anticipé de tous les plans d'épargne logement, dès lors qu'il s'agit d'un investissement pour la rénovation thermique", a affirmé Bruno Le Maire.

Une mesure au double objectif. D'abord, cette épargne privée permettrait de financer la rénovation thermique des logements, objectif affiché du gouvernement, en limitant le recours aux ressources publiques. "Voilà un élément concret qui permet de débloquer des sommes très importantes sans avoir à mobiliser de l'argent public", a vanté le ministre. De l'autre, les particuliers pourraient, si le projet gouvernemental voit le jour, prélever la somme nécessaire à un projet de rénovation thermique sans pour autant avoir à clôturer leur PEL. Et ainsi conserver un taux plus élevé et les avantages lors de l'achat d'un logement.