Immobilier : les taux d'intérêt franchissent le seuil des 3%, la capacité d'emprunt des ménages en berne

Cela n'empêche pas la capacité d’emprunt des potentiels acheteurs de continuer de diminuer, dans un contexte où les ménages restent contraints de respecter la règle des 35% d'endettement. Elle a déjà reculé de près de 20% par rapport à 2021, avec des taux passés de 1 à 3% en seulement un an et demi. À titre d'exemple, un couple touchant 4200 € de revenus pouvait emprunter 300.000 € à 1% sur 20 ans en 2021, contre 248.000 € actuellement à 3% sur 20 ans. Ce même couple a donc une marge financière réduite (-52.000 €). À cela s'ajoute l'inflation galopante qui vient, encore un peu plus, gréver le pouvoir d'achat.

L'une des seules solutions pour contrebalancer ces flambées est de contracter des crédits de plus longue durée. Ils permettent, en effet, d'emprunter davantage et ainsi de pouvoir effectuer un achat immobilier. "L’un des sujets majeurs pour les emprunteurs modestes va être la baisse rapide de leur capacité d’emprunt potentielle, qui a déjà commencé, et la nécessité pour eux d’allonger la durée du crédit pour la compenser", confirme Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer. Mais c'est aussi un cercle vicieux : qui dit crédit allongé dans le temps dit taux d'intérêt d'autant plus important. Ce qui peut, in fine, se révéler un mauvais calcul.