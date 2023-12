"Il faut agir et vite" : le recrutement des PME perturbé par les difficultés d'accès au logement

La Confédération des PME pointe les difficultés de recrutement, liées à 19% au logement. Selon son enquête, près de la moitié des PME veulent actuellement embaucher.

Le logement devient-il une difficulté supplémentaire pour recruter ? Des petites et moyennes entreprises (PME) veulent embaucher des salariés, mais n’y parviennent pas. Un constat fait par la Confédération des PME dans une enquête menée auprès de 1418 dirigeants d’entreprises et publiée ce jeudi 7 décembre. D’après ces résultats, 46% disent vouloir actuellement embaucher, mais 85% d’entre eux rencontrent des difficultés à le faire.

"Il faut agir et vite", prévient la CPME

Parmi ces derniers, 19% expliquent que des candidats ayant réussi l’entretien d’embauche renoncent finalement à rejoindre leur entreprise pour des problèmes d’accès au logement. Ce taux est en augmentation, selon la CPME, puisqu’il était de 10% au mois d’avril. "Ceux qui en doutaient encore pourront constater que la crise du logement commence à produire ses effets ... y compris sur les entreprises. Il faut agir et vite", souligne la CPME. Les PME de 10 à 249 salariés (69%) et les entreprises industrielles (57%) sont celles qui ont le plus de difficultés de recrutement, toutes raisons confondues.

Cela rejoint l'alerte récente d'Oxfam France qui, dans une enquête de début décembre, pointe des "inégalités à tous les étages" dans l’accès au logement. Par exemple, "en vingt ans, les prix des biens immobiliers ont augmenté 4 fois plus vite que les revenus bruts des ménages". Premier poste de dépense contrainte des Français, le logement est ainsi passé d'une part de 9,5% du revenu brut des ménages en 1960 à 23% aujourd'hui, selon l'ONG.