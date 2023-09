Impôt sur le revenu : attention, le reste à payer sera prélevé ce lundi

Pour éviter d'avoir un reste à payer chaque année, Bercy conseille aux foyers de déclarer tout changement de situation (familiale : mariage, naissance... ou de revenus : promotion, départ en retraite...) "au plus vite afin d'adapter votre impôt en conséquence". Une déclaration qui peut, là encore, se faire via l'onglet "gérer mon prélèvement à la source" ou auprès du centre des finances publiques le plus proche.