Impôt sur le revenu : "Le barème sera indexé sur l'inflation", confirme Bruno Le Maire sur LCI

Avec cette mesure, le seuil pour entrer dans l'impôt ne sera plus de 10.700 euros, comme cette année, mais d'un peu plus. Et les seuils pour passer sur une nouvelle tranche d'imposition seront un peu plus élevés. Ainsi, détaille Bruno Le Maire, "cela veut dire que pour tous ceux dont le salaire a augmenté en 2023, l'augmentation moyenne étant de 5%, ils ne paieront pas un euro de plus". Le ministre a également précisé que pour les salariés dont le salaire n'a pas augmenté, l'impôt diminuera. "On évite ainsi de voir 320.000 salariés qui auraient basculé dans l'impôt sur le revenu si nous n'avions pas indexé le barème sur l'inflation", a insisté Bruno Le Maire qui qualifie cette décision de "très bonne nouvelle pour tous ceux qui travaillent". Une mesure estimée, par le ministre, à environ six milliards d’euros en moins pour le budget de l’État.