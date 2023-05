Impôts 2023 : jusqu'à quand puis-je faire ma déclaration de revenus ?

Réservée aux usagers dont le domicile n'est pas connecté à Internet, la déclaration papier doit, quant à elle, être déposée au plus tard le lundi 22 mai à minuit - le cachet de la poste faisant foi -, y compris pour les résidents français à l'étranger. Par ailleurs, en 2023 comme depuis 2020, les foyers concernés par les déclarations les plus simples pourront profiter de la déclaration automatique, qui permet de déclarer sans avoir à renvoyer de formulaire papier ou sans avoir à valider le formulaire en ligne. Plus de 10 millions de foyers peuvent en bénéficier.