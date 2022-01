Impôts, amendes... Deux millions de "factures du quotidien" payées par les Français chez leur buraliste

Les buralistes ont entamé leur diversification ces dernières années, pour pallier la baisse régulière des ventes de tabac, dont ils ont le monopole et qui représente encore leur principale source de revenus. Ils réalisent 40 milliards d'euros de ventes par an, dont 21,8 milliards tirés des produits du tabac, sur lesquels ils perçoivent une commission de 8,1%. Ces commerçants vivent aussi d'une myriade d'autres services : vente de jeux de la Française des jeux, prises de paris du PMU, bar et restaurant, vente de journaux, snacking, produits du vapotage, gestion de comptes bancaires Nickel et de colis postaux, ou encore de la vente de billets SNCF.