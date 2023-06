Impôts : les Français les plus riches moins taxés que les autres, selon une étude

Selon l'étude, les 37.800 foyers français les plus aisés, qui touchent plus de 627.000 euros annuels, ont un taux d'imposition global de 46%. Mais ce taux diminue au fur et à mesure que les revenus de ces ultrariches progressent, jusqu'à atteindre 26% pour les 75 foyers fiscaux les plus fortunés, qui représentent 0,0002% des Français les plus riches. Cela s'explique par la composition des revenus : ceux des Français les plus riches proviennent pour l'essentiel des bénéfices non distribués des entreprises, qui sont donc soumis à l'impôt sur les sociétés (IS) plutôt qu'à l'impôt sur le revenu (IR). Or "l’imposition des bénéfices des sociétés est plus faible que l’imposition des revenus personnels", relève la note.

"Ce transfert d’une assiette de revenus imposables à l’IR vers une assiette de revenus uniquement imposables à l’IS n'est pas neutre", insiste l'IPP. "Par ce biais, le taux des impositions assises sur le revenu et le patrimoine personnels, situé au plus haut autour de 59%, est remplacé par le taux bien plus bas de l’IS, de 33,33% en 2016", expliquent les auteurs. La note ne prend toutefois pas en compte les effets des réformes survenues depuis 2016, comme l'abaissement du taux d'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%, le remplacement de l'ISF par un impôt sur la fortune immobilière ou l'introduction d'un prélèvement forfaitaire de 30% sur les revenus du capital.

Par ailleurs, "il ne faut pas conclure que la France est plus un paradis fiscal pour milliardaires que nos voisins", met en garde Laurent Bach, coauteur de la note. Les systèmes fiscaux néerlandais, suédois ou néo-zélandais sont également marqués par "une forme de régressivité en haut de la distribution des revenus", détaille l'IPP.