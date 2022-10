Impôts, bénéfices, dividendes... Combien pèse TotalEnergies ?

TotalEnergies est l'un des groupes à la plus grosse capitalisation boursière en France. Avec 134 milliards d'euros, elle est en troisième place, derrière LVMH (310 milliards) et L'Oréal (172 milliards) et devant Hermès (132 milliards). Présent dans plus de 130 pays, le groupe emploie 100.000 salariés dans le monde entier, dont 35.000 en France. Dans l'Hexagone, le groupe, dirigé par Patrick Pouyanné, possède 3500 stations-service, cinq raffineries et a des millions de clients pour la fourniture de gaz et d’électricité.