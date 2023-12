Impôts : cette réforme qui va vous faire gagner de l’argent en 2024

La loi de finances 2024 ne prévoit pas de baisse de l’impôt sur le revenu, mais une évolution du barème. Les seuils d’imposition devraient être revus au niveau de l’inflation de cette année. Ainsi, en 2024, les Français dont le salaire a peu augmenté devraient payer moins d’impôts.

La fin de l’année approche. Outre les fêtes et les bonnes résolutions, c’est aussi le moment de faire l’inventaire des revenus perçus au cours des douze derniers mois. Ils serviront de base au calcul de vos impôts en 2024. Après plusieurs années marquées par des baisses fiscales (suppression de la taxe d’habitation, de la redevance télé, flat taxe, réforme de l’ISF…) et le fameux "quoi qu'il en coûte" le gouvernement prévoit une pause en 2024. Pour cet exercice, l’exécutif n’a prévu aucune baisse du taux d’imposition sur le revenu. Néanmoins, le contribuable devrait en ressortir gagnant grâce à la réforme du barème de l’ISR.

Lutter contre les conséquences de l’inflation

Le projet de loi de finances 2024 prévoit en effet une nouvelle fois d’indexer le barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, calculée à 4,8 % hors prix du tabac. Ce barème définit les seuils à partir desquels un nouveau taux d’imposition s’applique. L’objectif de son rehaussement est d’éviter que des salariés dont les revenus ont augmenté, mais dont le pouvoir d’achat a baissé ou stagné, soit taxé davantage.

En effet, face à l’augmentation importante des prix en 2022 puis 2023, de nombreux travailleurs ont pu obtenir une revalorisation de leur salaire. Mais si celle-ci a été inférieure ou égale à l’inflation, ils n’ont en réalité pas gagné d’argent. Sans remaniement du barème, beaucoup auraient donc pourtant vu leurs impôts augmenter, a fortiori s’ils passaient dans une tranche supérieure.

Quel sera votre taux d’imposition en 2024 ?

Ainsi, les revenus de 2022 déclarés en 2023 n’étaient pas imposés jusqu’à 10 777 euros (pour une part de quotient familial). Ce seuil devrait passer à 11 294 euros sur la déclaration de 2024. Le taux de 11 % s’appliquera jusqu’à 28 797 euros au lieu de 27 479 euros. Les tranches supérieures s’appliqueront jusqu’à 82 341 euros (30 %), puis 177 106 (41 %). Au-delà, les revenus seront taxés à 45 %.

Le gain permis par cette mesure variera beaucoup selon les revenus, les augmentations de salaire et le nombre de parts fiscales du foyer. Mais si votre salaire a augmenté de moins de 4,8 % en 2023, vous paierez mécaniquement moins d’impôts sur le revenu. Ceux dont le salaire a augmenté davantage paieront plus d’impôts, mais tout de même significativement moins qu’en l’absence de revalorisation du barème. Selon Bercy, cette mesure va permettre à environ 320 000 salariés de ne pas basculer dans l’ISR et coûtera 6,1 milliards d’euros aux caisses de l’Etat.