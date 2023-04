Éducation, santé, transports... Où va l'argent de vos impôts ?

La santé aussi concentre de nombreuses dépenses publiques. Pour une consultation chez le médecin généraliste de 25 euros, "une prise en charge à hauteur de 17,5 euros" est effectuée "par l'Assurance maladie", est-il indiqué. Le coût moyen d'un passage aux urgences est, lui, estimé "à 227 euros, montant pris en charge à 80% par l'Assurance maladie". En maternité, "l'Assurance maladie prend en charge l'intégralité des soins liés aux naissances", écrit encore le gouvernement. "Ces soins coûtent, en fonction des complications, de 2800 à 5600 euros sans césarienne, et de 3900 à 10.000 euros avec césarienne."

La sécurité coûte aussi de l'argent. "En 2021, on estimait le coût de la mission Sentinelle par militaire et par jour à 113,66 euros", assure-t-il. Le site rappelle également que l'État a versé de nombreuses aides ces derniers mois pour lutter contre l'inflation, et qu'un bouclier tarifaire a été mis en place contre la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Des coûts supplémentaires pour les finances publiques.

En outre, l'impôt sert aussi à financer les mobilités. Et les montants sont conséquents. "L'entretien d'un kilomètre d'une route nationale non concédée coûte 110.000 euros", explique le gouvernement, qui indique aussi que "le financement du Transport Express Régional (TER) est assuré en moyenne à hauteur de [...] 25% par l'État".