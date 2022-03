Près de 11 milliards d'euros recouvrés par le contrôle fiscal en 2021

Ces dernières années, la France s'est montré plus sévère vis-à-vis du contrôle fiscal. Une loi dédiée de 2018 a notamment créé une "police fiscale", a élargi le "plaider coupable" au domaine fiscal et assoupli le "verrou de Bercy", qui oblige désormais l'administration fiscale à transmettre à la justice les faits de fraudes supérieures à 100.000 euros. Résultat, on a dénombré plus de 1200 dénonciations de fraudes fiscales auprès des parquets, soit 25% de plus qu'en 2019.