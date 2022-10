Flambée "record" de la taxe foncière : quelles sont les villes les plus touchées ?

Cette forte augmentation s'explique par deux éléments. Le premier, lié à l'inflation, est l'augmentation des valeurs locatives (l'estimation de ce que le propriétaire percevrait s'il louait son logement, NDLR). Cette valeur, qui sert de base au calcul à la taxe foncière, a progressé de +3,4% en 2022, soit la plus forte hausse depuis 1989. Le second élément tient aux taux appliqués dans les territoires (+1,3% en 2022 et + 11,3% en dix ans). Résultat : les taxes foncières explosent de manière inégale selon les villes. Voici les 10 communes les plus touchées :

1. Poissy (Yvelines) : + 23,9%

2. Mantes-la-Jolie (Yvelines) : +22,2%

3. Martigues (Bouches-du-Rhône) : +19%

4. Bagnolet (Seine-Saint-Denis) : +18,6%

5. Marseille (Bouches-du-Rhône) : +16,3%

6. Tours (Indre-et-Loire) : +16%

7. Pau (Pyrénées-Atlantiques) : +13,6%

8. Pantin (Seine-Saint-Denis) : +13,4%

9. Bagneux (Hauts-de-Seine) : +13,3%

10. Strasbourg (Bas-Rhin) : +12,6%