Impôts, prestations sociales, douanes... les chiffres de la fraude en France

Le gouvernement a dévoilé mercredi le bilan de la lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières. Il se félicite de résultats historiques en matière de contrôle et de recouvrement de fonds. En 2023, 15,2 milliards d'euros ont ainsi été mis en recouvrement.

Plus de moyens, plus de résultats ? Un an après l'annonce de la feuille de route du gouvernement pour agir contre les fraudes, Gabriel Attal s'est félicité mercredi de "résultats historiques". "Parce que la fraude est toujours un impôt caché sur les Français des classes moyennes qui travaillent et respectent les règles, ce plan avait pour objectifs de rétablir la justice fiscale et sociale et rendre aux Français l’argent de la fraude. Nous ne l'avons jamais autant traqué", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Bercy, aux côtés du ministre délégué aux Comptes publics Thomas Cazenave. Dans la foulée, l'exécutif a détaillé ses résultats dans un rapport. Voici ce qu'il faut en retenir.

15,2 milliards de recouvrement

Selon le gouvernement, 15,2 milliards d'euros en 2023 ont été mis en recouvrement (fait d'engager une procédure afin de solliciter le règlement d'une créance auprès d'un débiteur) en matière de fraude fiscale. À titre de comparaison, c'est 600 millions de plus qu'en 2022, et 3,5 milliards de plus qu'en 2019. À noter que "le nombre de contrôles fiscaux sur les particuliers aux plus hauts revenus a augmenté de 25%", précise le rapport. Par ailleurs, "près de 230.000 régularisations sont intervenues en cours de contrôle, soit près de 6 milliards d'euros de droits et intérêts de retard régularisés" depuis la mise en place du droit à l'erreur en 2019.

Redressements Urssaf : +50%

"Pour la première fois, nous avons dépassé la barre des 2 milliards d'euros de fraude sociale (fraudes aux cotisations sociales et aux prestations sociales, ndlr) détectée en une année", s'est félicité Gabriel Attal. D'un côté, en un an seulement, les redressements Urssaf ont augmenté de 50% sur la fraude aux cotisations sociale des entreprises. Cela représente "1,2 milliard d'euros" d'impayés réclamés par l'Urssaf en 2023, "contre 800 millions en 2022 et 500 millions en 2017". Chez les micro-entrepreneurs, la "mise en place en 2023 d’un guichet de régularisation" a permis de récupérer 34 millions d’euros. Du fait des réussites en la matière, le gouvernement a revu ses objectifs revus à la hausse et cible désormais 5,5 milliards d'euros redressés en 5 ans.

D'un autre côté, la lutte contre les fraudes aux prestations sociales a également battu son plein. Les Caisses d'allocations Familiales (CAF) ont détecté un préjudice de 400 millions d’euros. "Le perfectionnement des outils des CAF a permis de doubler les détections de fraudes à la résidence pour un montant de 97 millions d'euros", indique le rapport. L'Assurance vieillesse et l'Assurance maladie ont aussi communiqué respectivement 200 millions et 450 millions d’euros versés après que des irrégularités ont été relevées. En la matière, les autorités ont, par ailleurs, intensifié les actions contre les faux arrêts de travail vendus sur internet (avec plus de 15.000 actions engagées en 2023) et les fausses ordonnances.

70 tonnes de cannabis saisies

Enfin, dernier volet de ce bilan de la fraude : les douanes. Ainsi, les forces de l'ordre ont mis la main sur "70 tonnes de cannabis en France et 41 tonnes de cocaïne à l’étranger". Elles ont "multiplié par deux les saisies à l’étranger, avec en particulier une multiplication par 2,5 pour la cocaïne" pour "éviter davantage d’entrées sur le territoire national". Les services des douanes ont, de plus, intercepté 521 tonnes de tabac importées de manière illicite.

Pour finir, "l’État a saisi ou identifié 163 milliards d’euros d’avoirs criminels et redressé 317 milliards d’euros de blanchiment douanier dans le cadre de 163 procédures", souligne le document communiqué par Bercy.