Indemnité carburant de 100 euros : les demandes pourront se faire dès le 16 janvier

La date avait déjà été annoncée par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Un décret publié au Journal officiel ce mercredi 4 janvier l'a confirmée. L'indemnité carburant de 100 euros, qui remplace la ristourne gouvernementale à la pompe supprimée le 31 décembre dernier, pourra être demandée à partir du 16 janvier. Le formulaire à remplir se trouve sur le site impot.gouv.fr. L'aide concerne les 10 millions de travailleurs français les plus modestes, via ce chèque versé en une fois, pour 2023, et concernant les ménages déclarant un revenu fiscal de référence inférieur à 14.700 euros en 2021.