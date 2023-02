Indemnité carburant : pourquoi la moitié des (potentiels) bénéficiaires n'ont pas fait leur demande

D’après le ministère de l’Économie, cette aide qui remplace l’ancienne remise à la pompe "concerne désormais uniquement les 10 millions de travailleurs les plus modestes qui utilisent leur véhicule (voiture ou deux-roues) pour aller travailler". Sollicité, Bercy indique qu’au 12 février, 5,7 millions de Français avaient déjà demandé à toucher cette indemnité. Soit environ 2 millions de plus qu’au début du mois, puisque l’exécutif avait communiqué sur "3 à 4 millions" de demandeurs. Et avait justement incité les potentiels bénéficiaires à remplir le formulaire.