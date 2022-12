Indemnité carburant : Elisabeth Borne annonce une aide de 100 euros pour les plus modestes

Cette aide sera versée pour un an. Elle avait déjà été évoquée par le gouvernement en novembre dernier. Elle concernera les travailleurs se situant dans les cinq premiers déciles, soit la moitié des ménages. Pour la recevoir, il faut se rendre sur le site des impôts, a expliqué Elisabeth Borne. "Ensuite, vous rentrez votre numéro fiscal, votre plaque d'immatriculation, une déclaration sur l'honneur disant que vous avez besoin de votre voiture pour aller au travail et vous recevrez directement 100 euros sur votre compte en banque", a-t-elle indiqué. Une aide qui sera versée dès la demande effectuée et dès le début de 2023.

"On agit de façon générale sur le pouvoir d'achat, je suis bien consciente que c'est une préoccupation très forte pour les Français. On a agi très tôt pour contenir l'inflation, qui est aujourd'hui la plus basse d'Europe, on est à 6,2% alors que la moyenne européenne est à 12%, on est même à 14% aux Pays-Bas", s'est justifié la Première ministre. "Et donc sur les carburants, comme on l'avait annoncé, on maintient un dispositif pour protéger les Français modestes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler en resserrant ce dispositif".

À noter que l'aide est individuelle : chaque personne au sein d'un ménage disposant d'une voiture qu'il utilise pour aller travailler pourra toucher ces 100 euros. Le coût de la mesure est "de l'ordre d'un milliard", a chiffré Elisabeth Borne. Interrogée sur la situation des personnes à la recherche d'un emploi, elle a précisé que des aides étaient prévues, mais qu'elles étaient directement gérées par Pôle Emploi. "Pour les demandeurs d'emploi, il y aura des aides et on a renforcé les budgets de Pôle Emploi, pour accompagner les demandeurs d'emploi qui ont besoin de se déplacer pour chercher du travail, pour aller se former. Mais c'est auprès de Pôle Emploi que les demandeurs d'emploi pourront solliciter ces aides", a enfin détaillé la cheffe du gouvernement.