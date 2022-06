Inflation : qui sont les "ménages modestes", qui recevront une indemnité à la rentrée ?

On discute déjà de son effet, sans même en connaitre le destinataire. Le gouvernement a annoncé ce mardi 7 juin qu'une aide serait versée aux ménages "qui ont réellement des difficultés pour s'alimenter correctement" afin de contrer l'effet de la hausse des prix. Si son montant sera "défini cet été", selon les dires du ministre de l'Économie, d'autres paramètres restent encore à préciser. Et notamment les critères pour sélectionner les personnes éligibles à cette indemnité inflation. Bruno Le Maire a d'ores et déjà estimé qu'il "serait juste que ce soit concentré sur les ménages les plus modestes". Mais que recouvre ce terme précisément ?