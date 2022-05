Industrie : Vallourec supprime près de 3000 postes, dont 320 en France

"Nous demandons à Vallourec que les conséquences du plan sur les activités françaises soient minimisées et nous exigeons un maintien et un renforcement du pôle de forge, filetage, recherche et développement d'Aulnoye-Aymeries (Nord)" a aussitôt réagi Bercy après l'annonce. Depuis la dernière restructuration du groupe en 2021, l'État contrôle encore 2,3% du capital de Vallourec via la Banque publique d'investissement (BPI).

Le PDG du groupe a assuré sa volonté de permettre "le reclassement de nos collaborateurs dans un emploi hors du groupe quand ça devra être le cas", sans toutefois détailler l'enveloppe prévue. "On a déjà des solutions pour un tiers des postes supprimés en France, entre les retraites, les préretraites et les reclassements internes", a-t-il indiqué.