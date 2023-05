Industrie verte : en quoi consiste le futur plan d'épargne pour les jeunes ?

Celui-ci "pourra être ouvert par les parents", et ce "dès la naissance de leur enfant", a ajouté Bruno Le Maire. Afin de les inciter à y placer de l'argent, la rémunération de ce plan d'épargne sera "supérieure à celle du Livret A", actuellement de 3%, a précisé le ministre. Il bénéficiera d'un capital garanti et de "conditions fiscales exceptionnelles : zéro impôt et zéro cotisation".

Les banques et les assurances se chargeront de la distribution de ce plan d'épargne, dont le plafond sera également aligné sur celui du Livret A, soit environ 23.000 euros, selon le ministère de l'Économie. "À son plein potentiel", la collecte annuelle pourrait atteindre un milliard d'euros, ajoute Bercy.