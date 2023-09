Inégalités hommes-femmes : 97 entreprises sanctionnées ces quatre dernières années

Le "plafond de verre" auquel les femmes se heurtent dans le monde du travail est encore loin d'avoir été brisé. Différences salariales, promotions à deux vitesses, accès à la formation… Les domaines qui témoignent d’une différence de traitement entre les hommes et les femmes dans l’entreprise ne manquent pas. Dénoncée depuis de nombreuses années, l’inégalité professionnelle se réduit, mais un long chemin reste à faire.

A ce titre, le législateur impose depuis 2012 aux entreprises de plus de 50 salariés de mettre en place un plan de réduction des inégalités, faute de quoi des sanctions peuvent être appliquées. Et elles le sont. Devant la délégation des Droits des femmes à l'Assemblée mercredi, la ministre Laurence Rossignol a indiqué que 97 entreprises avaient été sanctionnées financièrement depuis fin 2012. Des sociétés dont on ne peut connaître le nom, conformément à la décision rendue en avril dernier par le tribunal administratif de Paris, qui répondait à une requête déposée un an plus tôt par des associations féministes et l’élu EELV Julien Bayou souhaitant identifier les contrevenants. Selon la loi, "l’amende" infligée aux entreprises peut atteindre 1% de la masse salariale. En outre, celles qui sont prises en faute peuvent, depuis la loi du 4 août 2014, être interdites de soumission aux marchés publics.