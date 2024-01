Prix de l'énergie, péages… Ce qui change au 1ᵉʳ février

Peu de décisions réglementaires affectent votre vie quotidienne à partir de ce premier février. À noter une augmentation du prix des autoroutes et de l'électricité.

Après un mois de janvier traditionnellement chargé, février n’apporte pas beaucoup de changement pour votre quotidien. Point à retenir, le chassé-croisé des énergies : tandis que le prix de l’électricité continue sa course, le gaz amorce une baisse.

+ 8,6 à 9,8 % pour l’électricité

Une augmentation de 15 % en février, une autre de 10 % en août 2023… votre facture d’électricité continue à flamber. Dès le premier février, les clients en heure creuse/heure pleine subissent une hausse de 9,8 %. Si vous avez choisi le tarif de base, vous faites face à une augmentation de 8,6 %. Concrètement, selon les données de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) cela correspond à une hausse de 8,30 € par mois en moyenne pour un ménage en appartement qui se chauffe à l’électricité. Si le ménage préfère se chauffer à l’aide d’une autre énergie, le ménage essuie une majoration de 4,50 € par mois en moyenne.

Le prix du gaz pourrait baisser

Rien d’officiel encore, mais le gaz devrait suivre le chemin inverse. Pour rappel, depuis juillet dernier, le tarif réglementé de vente de gaz n’est plus en vigueur. Conséquence, pour aider les 12 millions de foyers utilisant le gaz, la CRE publie chaque mois un prix repère. Selon cette grille, un foyer qui utilise le gaz pour l’eau chaude et la cuisson devrait payer en moyenne, 0,12144 euro par kWh (contre 0,13244 euro en janvier). De leur côté, les foyers chauffés au gaz devraient dépenser en moyenne, 0,09851 euro par kWh (contre 0,10950 euro en janvier).

Hausse modérée des péages

Sur les autoroutes, le passage des barrières des péages vous demande davantage d’argent. À partir de février, vous devez débourser 3 % de plus en moyenne. Concrètement, le prix du ticket de péage gonfle de 2,71 % pour les sociétés concessionnaires du groupe Vinci (ASF, Cofiroute et Escota), de 2,79 % pour Sanef, de 3,02 % pour APRR, 3,04 % pour AREA (groupe Eiffage) et de 3,08 % pour SAPN. Notez par exemple que le prix du viaduc de Millau augmente de plus de 5 %.

Et aussi

Le montant net social : la référence pour une demande de RSA ou de prime d’activité

Vous souhaitez faire une demande de RSA ou de prime d’activité ? Dès février, il faut obligatoirement vous servir du montant net social lors de vos déclarations trimestrielles à la CAF. Le ministère des Solidarités assure que ce montant net social permet de "faciliter les démarches administratives, de limiter les risques d’erreur de déclaration et de réduire le taux de non-recours aux droits". Vous le trouvez sur vos fiches de paie, vos relevés d’assurance-chômage, de pension d’invalidité ou encore d’indemnités journalières de maladie.

Diminution du taux du Livret d’épargne populaire (LEP)

L’inflation en baisse, le taux des livrets cessent de progresser. Le LEP chute d’un point et passe de 6 à 5 %. Les autres livrets ne bougent pas.