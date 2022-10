Inflation : quels sont les secteurs les plus impactés par la hausse des prix ?

Mais la hausse des produits alimentaires, à laquelle les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leurs revenus, s'est accélérée sur un an, passant de 7,9% en août à 9,9% en septembre. Les augmentations des produits manufacturés (habillement, chaussures, produits de santé ou autres) sont, elles, restées stables, le rythme de hausse annuelle passant de 3,5% à 3,6%. Sur un mois, la hausse des prix de ces produits a ralenti à 0,9%, contre 1,8% en août, ainsi que celle de l'alimentation (+1,1% après 1,7%).