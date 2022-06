Contrairement à la France, ces pays qui ont décidé de taxer les superprofits

Plusieurs pays s'en sont alors saisis. C'est le cas de l'Italie, qui a annoncé dès le mois de mars la création d'une taxe de 10% sur les bénéfices supplémentaires réalisés par les énergéticiens, permettant de dégager 4,4 milliards d'euros que le président du Conseil, Mario Draghi a souhaité redistribuer "aux entreprises et aux familles qui sont en grande difficulté". En mai, la taxe a même été augmenté et est passé à 25%. La Roumanie ou encore la Hongrie ont pris des décisions similaires.

Des réflexions sur ce sujet sont par ailleurs poursuivis en Allemagne. À partir du 1er juin, une remise de 30 centimes de taxe par litre de carburant avait été instaurée. Mais face à l'inefficacité de cette mesure pour véritablement baisser les prix, le gouvernement d'Olaf Scholz a finalement estime nécessaire d’instaurer une taxe sur les profits des raffineries.

De même en Espagne, où l'inflation a atteint 10,2% en juin sur un an, soit son niveau le plus élevé depuis 37 ans. En plus de nombreuses autres mesures pour soutenir les ménages, le gouvernement a donc annoncé un impôt sur les bénéfices extraordinaires réalisés en 2022 par les entreprises énergétiques. Cet impôt, dont le montant n'a pas été précisé par l'exécutif, devra d'abord être voté par le Parlement pour une entrée en vigueur le 1er janvier prochain.